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Девелопер "Эталон" планирует выйти на рынок недвижимости в Сибири

Председатель совета директоров группы "Эталон" Сергей Егоров отметил, что рассматривается возможность строительства в Омске и Новосибирске

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Девелопер "Эталон" рассматривает возможность выхода на рынок недвижимости в Омске и Новосибирске. Об этом в кулуарах Московской биржи сообщил в понедельник журналистам председатель совета директоров группы "Эталон" Сергей Егоров.

"Мы смотрим очень активно на регионы. Мы уже посещали Омск, Новосибирск, просчитываем конкретные площадки. Если экономика этих площадок и маркетинговое исследование покажут, что спрос по тем ценам, по которым мы готовы продавать, друг другу соответствует, то мы будем заходить в регионы уже в этом году", - сказал Егоров.

Как сообщалось, во второй половине августа группа "Эталон" закрыла сделку по покупке 49% акций компании "Лидер-Инвест" у АФК "Системы". Сумма сделки составила 14,6 млрд рублей. До этого была закрыта сделка по покупке "Эталоном" 51% акций "Лидер-Инвест" за 15,2 млрд рублей. В результате группа консолидировала 100% "Лидер-Инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. В 2019 году увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м. По данным Единого реестра застройщиков, компания занимает 10 место в России по объемам текущего строительства - на 1 января этого года в процессе возведения находятся свыше 979 тыс. кв. м жилья.

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