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Жители Якутии могут подавать заявки на льготную ипотеку через МФЦ

Срок подачи заявлений и их рассмотрения будет занимать около 5-7 дней
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЯКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Жители Якутии с 3 февраля могут подавать заявки на получение льготной ипотеки под 2% в более чем 30 филиалах многофункционального центра (МФЦ) Республики Саха (Якутия) практически на всей территории региона. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в секретариате заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова.

"В соответствии с посланием главы региона, с первой декады февраля 2020 года значительно упрощается возможность подачи гражданами заявок на "дальневосточную ипотеку" под 2% годовых с государственной поддержкой в сельской местности. С понедельника, 3 февраля якутяне могут подавать заявки через отделения МФЦ", - сказали в секретариате.

Как сообщил Бычков, в настоящее время заключен договор о сотрудничестве между официальным агентом Банка ДОМ.РФ в Якутии - АО "Республиканское ипотечное агентство" (АО "РИА") и ГАУ "Многофункциональный центр Республики Саха (Якутия)".

"На сегодня выстроена схема взаимодействия Республиканского ипотечного агентства с 34 филиалами МФЦ по региону (во всех районах республики кроме Нерюнгринского района и городского округа "город Якутск" - прим. ТАСС). Цель работы - выстроить механизм по приему от населения документов, кредитных заявок и в последующем выходить на сделку для кредитования под 2% на строительство жилого дома или приобретения частного дома на вторичном рынке. При этом сроки подачи заявлений и их рассмотрения должны занимать в среднем пять-семь рабочих дней", - привели в секретариате слова Бычкова.

Республиканское ипотечное агентство Якутии создано в 2003 году, в настоящий момент оно является официальным агентом Банка ДОМ.РФ. Банк входит в периметр госкомпании ДОМ.РФ, оператора правительства РФ по программе "Дальневосточная ипотека".

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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