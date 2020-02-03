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Эксперты: россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет

Согласно исследованию ЦИАН, средняя сумма кредита составляет 2,24 млн рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ипотечный кредит россияне в среднем берут на 18 лет, выяснили аналитики ЦИАН в ходе исследования на основе данных Банка России.

"Средний срок рублевого ипотечного кредита достиг к декабрю 2019 года в среднем по стране 218,3 месяца или 18,2 года. Для сравнения, в конце 2018 года ипотеку брали в среднем на 16,7 года. Относительно докризисного периода срок займа на покупку жилья увеличился на четверть: в конце 2013 года ипотеку брали на 14,7 года", - отмечается в исследовании. При этом на рынке новостроек России ипотека в среднем выдавалась на 18,6 года.

При этом средняя сумма ипотечного кредита составляет 2,24 млн рублей, размер займа в среднем рос на 100 тыс. рублей ежегодно в течение последних пяти лет, добавляется в сообщении. Максимальное количество ипотечных кредитов за 2019 год было выдано в декабре (145,2 тыс. кредитов). В этом время ставка по ипотеке впервые опустилась до 9% годовых. Среди регионов по числу выданных жилищных кредитов лидируют Москва (80,8 тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), Татарстан (44,1 тыс.), Свердловская область (43,6 тыс.), Краснодарский край (39,2 тыс.), Челябинская область (37,1 тыс.) и Новосибирская область (32,4 тыс.), следует из исследования ЦИАН.

Наибольший прирост (на 32%) по выдаче ипотечных кредитов в 2019 году наблюдался в Крыму и Севастополе. "Ипотека в Крыму растет второй год подряд (в 2018 году объемы выдачи на полуострове выросли более чем в два раза); рост спроса на ипотечные кредиты сохраняется как со стороны местных жителей, так и от проживающих в других регионах (для этого крымские банки открыли свои представительства в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов)", - отмечают в ЦИАН.

Кроме того, объемы выдачи ипотеки выросли в Чечне (26%), Дагестане (почти 16%), Северной Осетии (0,7%), а также на Чукотке (0,7%). В остальных регионах объемы выдачи ипотечных кредитов снизились по сравнению с 2018 годом. Наибольшее падение зафиксировано в Ульяновской области (минус 24,5%) и Ненецком автономном округе (минус 24%).

По мнению руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, в 2020 году объемы выдачи ипотеки превысят 3 трлн рублей (показатель 2018 года). "Задолженность по жилищным кредитам составляет всего 7% от ВВП РФ. Для сравнения, в развитых европейских странах показатель равен 20-50%. Рынок жилищного кредитования в России имеет большой потенциал, в том числе и по причине роста цен на жилье, опережающего увеличение доходов населения", - добавил эксперт.

Об ипотечной ставке

Как ранее сообщал Банк России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 п.п. - до 9% годовых. Это минимальное значение за всю историю. В ЦБ отметили, что всего за 2019 год выдано почти 1,27 млн ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с 2018 годом (1,471 млн).

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