Мутко назвал создание условий для роста ввода жилья одной из задач ДОМ.РФ

ТВЕРЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Новый генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко среди задач, которые будет решать госкомпания в ближайшей перспективе, назвал создание благоприятных условий для увеличения объемов ввода жилья в РФ. Об этом он сообщил в понедельник журналистам в рамках рабочего визита в Тверь.

Бывший вице-премьер Мутко 28 января сменил на посту гендиректора ДОМ.РФ Александра Плутника, который возглавлял компанию с апреля 2015 года (тогда - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК).

"Впереди у нас огромная работа по достижению целей 120 млн кв. м жилья (ежегодный ввод в РФ к 2024 году - прим. ТАСС). Будем усиливать это направление. Будем работать как агент правительства по вовлечению в оборот неэффективных земель... Планов много, задач много. Будем делать все, чтобы быть полезным регионам", - сказал Мутко.

По его словам, ДОМ.РФ уже проделал большую работу, в частности, по созданию стандартов комплексного развития территорий, созданию и развитию общественных пространств в регионах. Он также напомнил, что Банк ДОМ.РФ входит в топ-3 по ипотечному кредитованию.

Мутко добавил, что сейчас идет регулярный аудит компании по годовой отчетности. "Компания в большой четверке. Планируем публикацию финансовой отчетности в апреле", - сказал он.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.