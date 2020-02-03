В Адыгее в 2020 году отремонтируют на 13% многоквартирных домов больше, чем год назад

МАЙКОП, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи до конца 2020 года планируют капитально отремонтировать 119 многоквартирных домов (МКД) на сумму 161,1 млн рублей, что на 13% превышает показатели прошлого года, сообщил ТАСС в понедельник руководитель Адыгейского республиканского фонда капремонта общего имущества в МКД Руслан Пшигонов.

"В этом году мы направим 161,1 млн рублей на капремонт 119 многоэтажных домов, общая площадь отремонтированного жилья составит 341 тыс. кв. м. Планируется, что свои жилищные условия улучшат 12,7 тыс. человек. Больше всего МКД отремонтируем в Майкопе - 62 дома на сумму почти 96 млн рублей. В минувшем году в программу капремонта в регионе попали 105 многоквартирных дома", - сказал Пшигонов, пояснив, что рост отремонтированного жилья составит 13%.

С прошлого года в республике начали реализовывать программу по масштабной замене устаревших лифтовых систем в многоэтажках. Специалисты предварительно провели оценку состояния лифтов. "Если раньше мы за год производили замену не более 5-6 лифтов, то в минувшем году впервые - 25 лифтовых систем. Столько же полностью заменим и в текущем году, направив на эти цели порядка 52 млн рублей", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в 2019 году планировалось провести капитальный ремонт в 81 многоквартирном доме во всех муниципалитетах республики, на эти цели направлялось 134,4 млн рублей. Однако благодаря возврату долгов населения по взносам региональному оператору удалось увеличить программу капремонта до 105 многоквартирных дома на общую сумму 168,6 млн рублей.

Сотрудничество с Фондом содействия реформированию ЖКХ позволило региону с 2014 года капитально отремонтировать 317 многоквартирных домов на общую сумму 584,7 млн рублей, свои жилищные условия улучшили 44 тыс. жителей республики.