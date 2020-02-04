В России начался прием заявок на конкурс лучшего архитектурного проекта больницы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе на лучший архитектурный проект центральной районной больницы для обслуживания 30, 50 и 100 тысяч человек начался во вторник, 3 февраля, и продлится до 7 февраля, сообщила пресс-служба Минстроя России.

"Целью конкурса является поиск передовых подходов к комплексному решению по строительству крупных больничных комплексов, а также к застройке, благоустройству и транспортному обслуживанию, интеграции центральных районных больниц в сложившуюся и новую застройку городских поселений. По результатам конкурса будут разработаны медико-технологические задания на проектирование ЦРБ проектной мощностью 80, 240 и 400 коек, содержащие уточненные требования к проектируемым объектам по структуре, составу помещений, технологическому оборудованию и функциональному зонированию", - сказал глава Минстроя Владимир Якушев, чьи слова приводятся в сообщении.

Автор лучшего проекта центральной районной больницы на 400 коек получи премию в размере 1 млн рублей. За лучший проект больницы на 240 коек положена премия 800 тысяч рублей, победитель в номинации на лучший проект больницы мощностью 80 коек получит 600 тысяч рублей. Участникам конкурса, занявшим вторые места, выплатят премии по 200 тысяч рублей. Имена победителей назовут в конце мая.

Подать заявку могут любые организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Жюри будет оценивать, в частности, соответствие конкурсного проекта техническому заданию, экономическую целесообразность и эффективность предлагаемых решений, энергоэффективность объекта, а также приведенную стоимость строительства к одному койко-месту объекта.

Документ о проведении конкурса подписали Минстрой и Минздрав России в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Здравоохранение". Организатором конкурса выступает Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ "ФЦС"), оператором - Союз архитекторов России.