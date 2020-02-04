{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой предложил указывать процент износа коммунальных сетей при их обследовании

Ранее ведомство разработало проект постановления российского правительства с правилами господдержки для модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предложил унифицировать акты технического обследования коммунальных сетей и в обязательном порядке указывать процент их износа. Проект приказа во вторник опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Отсутствие единых унифицированных требований к формам акта о проведении технического обследования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения и отчета о результатах технического обследования систем теплоснабжения влечет возникновение неопределенности относительно способов фиксации в отчетных документах информации, выявленной по результатам технического обследования", - говорится в сводном отчете к документу.

Ранее Минстрой разработал проект постановления российского правительства с правилами господдержки для модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. Средства из федерального бюджета планируется перечислять в регионы через оператора, определяемого правительством России. Субсидии намерены предоставлять на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры, компенсацию процентной ставки по кредиту на модернизацию объектов, компенсации затрат концессионера на реконструкцию объектов. Также правилами предусмотрены льготы по налогу на имущество в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после модернизации.

Эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук отметил ТАСС, что проект приказа разработан с целью более эффективного запуска новой госпрограммы модернизации коммунальных сетей.

"Минстрой в настоящее время проводит глобальный аудит состояния системы ЖКХ, износ которой составляет 58%. При этом главным становится сокращения износа объектов с износом выше 60%, то есть находящихся в предаварийном состоянии. Первоочередной задачей для регулятора является повышение достоверности данных, которые получаются в результате технического обследования. В этом смысле выпуск приказа будет способствовать повышению эффективности и адресности распределения субсидий на модернизацию объектов ЖКХ", - сказал эксперт.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В России начался прием заявок на конкурс лучшего архитектурного проекта больницы
Прием заявок продлится до 7 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС