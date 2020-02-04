Минстрой предложил указывать процент износа коммунальных сетей при их обследовании

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предложил унифицировать акты технического обследования коммунальных сетей и в обязательном порядке указывать процент их износа. Проект приказа во вторник опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Отсутствие единых унифицированных требований к формам акта о проведении технического обследования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения и отчета о результатах технического обследования систем теплоснабжения влечет возникновение неопределенности относительно способов фиксации в отчетных документах информации, выявленной по результатам технического обследования", - говорится в сводном отчете к документу.

Ранее Минстрой разработал проект постановления российского правительства с правилами господдержки для модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. Средства из федерального бюджета планируется перечислять в регионы через оператора, определяемого правительством России. Субсидии намерены предоставлять на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры, компенсацию процентной ставки по кредиту на модернизацию объектов, компенсации затрат концессионера на реконструкцию объектов. Также правилами предусмотрены льготы по налогу на имущество в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после модернизации.

Эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук отметил ТАСС, что проект приказа разработан с целью более эффективного запуска новой госпрограммы модернизации коммунальных сетей.

"Минстрой в настоящее время проводит глобальный аудит состояния системы ЖКХ, износ которой составляет 58%. При этом главным становится сокращения износа объектов с износом выше 60%, то есть находящихся в предаварийном состоянии. Первоочередной задачей для регулятора является повышение достоверности данных, которые получаются в результате технического обследования. В этом смысле выпуск приказа будет способствовать повышению эффективности и адресности распределения субсидий на модернизацию объектов ЖКХ", - сказал эксперт.