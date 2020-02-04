"Дальневосточную ипотеку" в Бурятии получили более 220 молодых семей

УЛАН-УДЭ, 4 февраля. /ТАСС/. Льготную ипотеку под 2% в Бурятии уже получили 226 молодых семей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке и в Арктике.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь в ДФО, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. 7 декабря правительством РФ подписано постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%. Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет, возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

"Бурятия занимает четвертое место в ДФО по количеству принятых заявок и выданных кредитов. В регионе уже 226 молодых семей получили "дальневосточную ипотеку" на общую сумму 550 млн рублей. Средняя сумма кредита составила 2,43 млн рублей", - приводит пресс-служба слова регионального представителя АРЧК Василия Елаева.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 20 января сообщал журналистам, что республика полностью обеспечена федеральным финансированием компенсации процентной ставки по "дальневосточной ипотеке", "ресурсы, резервы, которые предусмотрены на компенсацию процентной ставки, полностью покрывают даже перспективную заявку Бурятии".

В республике ипотеку 2% выдают шесть кредитных организаций: АТБ, ВТБ, Газпромбанк, Дальневосточный банк, Сбербанк и Ипотечная корпорация Республики Бурятия (агент Банка ДОМ.РФ). Три последних уже начали принимать заявки на кредиты под индивидуальное жилищное строительство. Другие участвующие в программе банки свои ипотечные продукты для получателей "дальневосточных гектаров" планируют представить во втором квартале.

По последним данным, 1276 человек в регионе стали обладателями "дальневосточных гектаров". Участники программы берут землю для сельскохозяйственной деятельности, садоводства, под строительство жилья, для реализации турпроектов. По данным местных властей, в выборе "дальневосточных гектаров" жители Бурятии отдают предпочтение участкам, расположенным поближе к озеру Байкал, на территории Кабанского района. Также популярностью пользуются близкие к административному центру, городу Улан-Удэ, районы - Иволгинский, Селенгинский, Прибайкальский и Кяхтинский, расположенный у российско-монгольской границы.