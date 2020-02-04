Эксперты назвали высокой доступность жилья в российских мегаполисах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доступным можно считать жилье в 12 из 17 крупнейших агломераций России с населением более 1 млн человек, об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного во вторник фондом "Институт экономики города".

В список агломераций с доступным жильем попали Челябинская (коэффициент доступности - 2,5 года), Самарско-Тольяттинская (2,5 года), Ростовская (2,4 года), Саратовская (2,3 года), Екатеринбургская (2,2 года), Нижегородская (2,2 года), Воронежская (2,1 года), Краснодарская (2 года), Новосибирская (2,6 года), Волгоградская (2,7 года), Уфимская (2,7 года) и Пермская (3 года). В трех агломерациях жилье оценивается как не очень доступное - это Казанская (3,3 года), Красноярская (3,3 года), Владивостокская (3,2 года). В Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, согласно исследованию, "приобретение жилья сильно затруднено", в обоих случаях коэффициент доступности жилья составляет 4,2 года.

Согласно общепринятой международной классификации ООН-Хабитат, доступным можно считать жилье в тех агломерациях, где коэффициент доступности жилья составляет не больше трех лет (т. е. условно менее чем за 3 года семья из трех человек, сберегая все свои доходы, может приобрести жилье). По словам исполнительного директора фонда "Институт экономики города" Татьяны Полиди, это обобщенный показатель, который нельзя воспринимать буквально как количество лет, в течение которых семье необходимо сберегать доходы, чтобы купить квартиру. Этот показатель позволяет отслеживать динамику по соотношению цен на жилье и доходов.

"Относительно высокая доступность жилья указывает на улучшение фундаментального соотношения между доходами домохозяйства и ценами на жилье, а также на существенное снижение ставок по ипотечным кредитам с 2006 года", - говорится в исследовании фонда.

При этом Полиди отметила, что в России участками рынка жилья на сегодня является около 49% населения. Она подчеркнула, что ни в одной стране даже при высоких доходах у государства не получается обеспечить рыночную доступность жилья более чем для 50% граждан.

В 2018 году фонд "Институт экономики города" представил оценку доступности жилья в 17 центральных городах крупнейших российских агломераций, в 2019 году исследовались агломерации в целом. Для того, чтобы вывести коэффициент доступности жилья, авторы работы рассчитали медианные среднедушевые доходы на основе данных Росстата и муниципальной статистики по средней заработной плате, а также медианную стоимость жилья в агломерации на основе данных портала "Домофонд". Представленный в исследовании коэффициент доступности жилья выведен из данных по третьему кварталу 2019 года.

О нацпроекте

Одной из основных целей национального проекта "Жилье и городская среда" является улучшение жилищных условий российских семей. Нацпроект рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.