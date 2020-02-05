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Федеральная кадастровая палата запустила единый сайт с услугами рынка недвижимости России

На портале kadastr.ru можно получить информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из единого государственного реестра недвижимости, проверить статус подготовки документов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата запустила портал, на котором объединила услуги и сервисы в сфере недвижимости в режиме одного онлайн-окна, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказывают более двух десятков различных услуг, которые могут понадобиться гражданам в любой момент. Особенно важно не тратить время заявителя на поиск информации на всех сервисных порталах, поэтому мы сосредоточили весь массив данных буквально в одной точке", - приводятся в сообщении слова главы Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова.

На сайте можно получить информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), проверить статус подготовки документов, заказать документы на дом, а также записаться на консультацию для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров о сделках с недвижимостью.

Кроме того, на сайте запущен "сервис жизненных ситуаций", который позволяет сформировать точный список документов под запрос пользователя, в том числе для решения задач, связанных с кадастровым учетом, регистрацией права собственности, ипотекой, арендой, внесением сведений и предоставлением выписок из ЕГРН, исправлением технических и реестровых ошибок в госреестре. Помимо формирования пакета документов сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины выбранной госуслуги.

Сайт кадастровой палаты будет также полезен профессиональным участникам рынка недвижимости. В частности, на нем создана обучающая онлайн-платформа - Корпоративный университет Кадастровой палаты. Специалисты смогут записаться на курсы повышения квалификации и принять участие в обучающих вебинарах. Кроме того, для профессионального сообщества на портале собрана база популярных вопросов, связанных с проведением сделок с недвижимостью.

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