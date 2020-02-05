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Минстрой: модернизация коммунальных сетей увеличит строительство нового жилья в 1,5 раза

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин пояснил, что это позволит достичь цели нацпроекта "Жилье и городская среда" по вводу жилья в 120 млн кв. м к концу 2024 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Объемы текущего строительства жилья в России необходимо увеличить до 150-160 кв. м к 2022 году, заявил в среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на конференции "Девелопмент новой волны 2020: классика или авангард?".

"К 2022 году нам необходимо, чтобы в стройке было 150-160 млн кв. м жилья (многоквартирные дома, ИЖС - прим. ТАСС). Сегодня в стройке находится 102,8 млн кв. м", - сказал он.

Он пояснил, что это позволит достичь цели нацпроекта "Жилье и городская среда" по вводу жилья в 120 млн кв. м к концу 2024 года.

По словам Стасишина, в последние 10 лет жилищное строительство в больших городах России "сажалось" на старые магистральные сети. Он пояснил, что для увеличения объемов текущего строительства необходимо "расшить проблему с сетями", без прямых вложений это сделать невозможно. Стасишин напомнил, что сейчас прорабатываются меры по включению в строительство новых земель за счет подведения к ним магистральных сетей.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

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