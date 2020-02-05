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Минстрой пообещал, что в 2019 году выделят более 30 млрд рублей на завершение долгостроев

В ведомстве отметили, что просили "немного больше", чем в прошлом году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 30 млрд рублей будет выделено на достройку проблемных объектов долевого строительства в этом году. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на конференции "Девелопмент новой волны 2020: классика или авангард?" в среду.

"В прошлом году выделено больше 30 млрд рублей на проблемные объекты. В этом году мы договаривались, что сумма будет не меньше. Мы просим немного больше", - сказал он.

Стасишин напомнил, что в прошлом году удалось подвести регионы к тому, чтобы они признали все жилые долгострои в городах: ранее долгостроям продлевали разрешение на строительство, объект уходил из разряда проблемного, по факту стройка не велась два-три года, в то время как обманутые дольщики ждали свои квартиры и выплачивали ипотеку.

По состоянию на начало февраля в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о 2,97 тыс. домов общей площадью 17,43 млн кв. м в 75 регионах России. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Объемы строительства

По словам Стастишина, объемы текущего строительства жилья в России необходимо увеличить до 150-160 кв. м к 2022 году.

"К 2022 году нам необходимо, чтобы в стройке было 150-160 млн кв. м жилья (многоквартирные дома, ИЖС - прим. ТАСС). Сегодня в стройке находится 102,8 млн кв. м", - сказал он.

Он пояснил, что это позволит достичь цели нацпроекта "Жилье и городская среда" по вводу жилья в 120 млн кв. м к концу 2024 года.

По словам Стасишина, в последние 10 лет жилищное строительство в больших городах России "сажалось" на старые магистральные сети. Он пояснил, что для увеличения объемов текущего строительства необходимо "расшить проблему с сетями", без прямых вложений это сделать невозможно. Стасишин напомнил, что сейчас прорабатываются меры по включению в строительство новых земель за счет подведения к ним магистральных сетей.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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