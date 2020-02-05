Бочкарев: оперативное переселение граждан является основной целью программы реновации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Переселение участников программы реновации из старых домов в новые, а не достижение рекордных объемов ввода жилья является основной целью программы, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Не стоит задача достичь определенного [объема] ввода объектов, стоит задача произвести переселение наших людей из старых объектов, пятиэтажек, в новые [дома]. Темп строительства и объемы строительства диктуются темпами переселения. Максимальное количество мы хотим, конечно, произвести в данный момент. Безусловно, там счет будет идти на миллионы квадратных метров, но это не сама цель ведь. Главная цель - переселить людей в новые дома, которые не только сами являются новыми, но еще и вся инфраструктура вокруг них формирует новый ландшафт города. Фактически обновляем Москву", - сказал Бочкарев в рамках коллегии стройкомплекса Москвы.

Он добавил, что в настоящее время завершается разработка проектов планировки будущих районов реновации для первой волны переселения граждан. Также в этом году состоятся заключительные публичные слушания по данным проектам. По словам главы стройкомплекса, не стоит сама цель провести публичные слушания, а стоит цель объяснить людям, что мы строим, добиться их поддержки.

"Темпы [строительства] будут в соответствии с необходимостью переселения, чем быстрее, тем лучше. Сама программа рассчитана на 10-15 лет, мы постараемся ускорить. Пока предпринимаем усилия. Это огромная работа огромного количества людей. Строительное планирование, планирование переселения, работа наших коллег из имущественного блока помогает нашим людям переселяться. Огромная масштабная работа находится на личном контроле у руководителя города <...> Таких объектов в мире никто не делал. Готовых рецептов нет, и мы первопроходцы, эффективно идем", - заключил Бочкарев.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Как сообщали в пресс-службе столичной мэрии, по итогам 2019 года около 22 тыс. участников программы реновации переехали в новые дома либо находятся в процессе переезда. В этом году планируем начать переселение еще более 15 тыс. жителей.