Минстрой рассчитывает на принятие закона об апартаментах в 2020 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минстрой России рассчитывает на принятие закона о правовом статусе апартаментов до конца 2020 года, сообщил в среду журналистам в кулуарах конференции "Девелопмент новой волны 2020: классика или авангард?" замглавы министерства Никита Стасишин.

Законопроект о жилом статусе апартаментов вносился в Госдуму в 2018 году, однако в октябре был снят с рассмотрения нижней палаты парламента. В конце января заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что правовой статус апартаментов станет одной из задач для работы правительства РФ в 2020 году.

"У нас такая задача, никто ее не снимал, 2020 год - принятие этого законопроекта", - сказал Стасишин, добавив, что легализация апартаментов подтянет объемы ввода жилья в РФ.

Он добавил, что законопроект о статусе апартаментов будет скорректирован. По его словам, сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения. "У нас была одна концепция законопроекта, сейчас она немного откорректирована с учетом вводных, полученных от руководства", - сказал замминистра.

Строительство многоквартирных домов, которые не имеют статуса жилья, получило распространение в крупных городах России. Апартаменты продаются с использованием договоров долевого участия, но в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры.