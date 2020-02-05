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Объем инвестиций в недвижимость Петербурга в 2019 году вырос на 77%

Основная доля в общем объеме сделок пришлась на коммерческую недвижимость

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость Петербурга в 2019 году составил 96,9 млрд рублей, что на 77% больше уровня предыдущего года. Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Knight Frank.

"По итогам 2019 года общий объем инвестиционных сделок в Петербурге и области, включая земельные участки под девелопмент, составил 96,9 млрд рублей, что на 77% больше, чем в 2018 году, и на 12% превышает показатели 2017 года. Доля Петербурга в общем объеме инвестиций России составила 28%", - говорится в сообщении.

Основная доля в общем объеме сделок - 88% - пришлась на коммерческую недвижимость. По мнению аналитиков компании, предпосылками стали укрепление рубля с начала 2019 года и снижение ключевой ставки, которые привели к повышенному интересу инвесторов к объектам. Также повлияло и увеличение объема инвестиций в торговую недвижимость за счет совершения двух крупнейших сделок по продаже ТЦ "Невский центр" и 49% ТЦ "Галерея".

Кроме того, в прошлом году в три раза увеличилась инвестиционная активность на складском рынке, что произошло вследствие заключения нескольких ключевых сделок формата build-to-suit (строительства зданий под конкретные технические требования резидента), что позволило довести объем сделок этого формата до максимального за всю историю рынка значения (161,2 тыс. кв. м площадей).

По словам генерального директора Knight Frank в Санкт-Петербурге Николая Пашкова, в прошлом году на рынке инвестиций наблюдались две разнонаправленные тенденции: значительное сокращение инвестиций в жилые девелоперские проекты (обусловленное изменениями правил игры на этом рынке и тем, что большинство девелоперов в 2018 году рекордно пополнили свои инвестпрограммы) и активизация сегмента инвестиций в коммерческую недвижимость.

"В 2020 году мы ожидаем продолжение этого тренда - сохранение и увеличение активности на рынке коммерческой недвижимости как со стороны институциональных, так и со стороны частных инвесторов. Это обусловлено в том числе довольно резким снижением доходности банковских депозитов и сохранением доходности инвестиций в недвижимость, что будет стимулировать большое количество инвесторов забирать деньги из банков и вкладывать их в доходную недвижимость", - отметил он.

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