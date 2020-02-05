В Минстрое оценили влияние ситуации с коронавирусом на строительную отрасль России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Риск распространения коронавируса не окажет глобального влияния на строительную отрасль России и не уменьшит долю китайских подрядчиков на российском строительном рынке. Такое мнение высказал журналистам в среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в кулуарах конференции "Девелопмент новой волны 2020: классика или авангард?".

"Минстрой на данный момент не обеспокоен этой ситуацией. Мы не видим сигналов из регионов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможном сокращении объемов сотрудничества с китайскими подрядчиками.

По словам Стасишина, китайские подрядчики, в первую очередь, строят на Дальнем Востоке. Что касается центральной и северо-западной части страны - "там китайских подрядчиков, наверное, нет", сказал замминистра. "А если они там есть, они точно давно не выезжали в Китай и не контактировали с носителями вируса. Дай бог, чтобы глобального влияния не было", - сказал Стасишин.

Как пояснил ТАСС генеральный директор РАСК Николай Алексеенко, доля китайских подрядчиков на строительном рынке России сейчас вряд ли превышает 5%. По его словам, привлечение китайских партнеров обусловлено сразу несколькими причинами: скорость работы, а также имеющиеся технологии и оборудование, которое зачастую не могут приобрести российские компании в связи с санкциями, а отечественные аналоги пока отсутствуют.

"Стоит понимать, что отечественный строительный сектор, в первую очередь, формируется государственными и квази-государственными компаниями, а также крупным российским частным бизнесом: строительными холдингами, застройщиками. В этом смысле текущая ситуация с коронавирусом вряд ли окажет серьезное влияние на отрасль. Кроме того, основная доля китайских подрядчиков работают либо вахтовым методом, либо на постоянной основе. Таким образом, если распространение вируса не усугубится, то можно ожидать лишь увеличения срока вахты на реализуемых проектах для китайских подрядчиков", - сказал эксперт.