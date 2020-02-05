В Минстрое не исключили роста цен на жилье в ДФО из-за популярности льготной ипотеки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минстрой России не исключает, что популярность льготной ипотеки со ставкой 2% на Дальнем Востоке может в условиях дефицита предложения привести к росту спроса на жилье, что увеличит стоимость квадратного метра. Такое мнение высказал в среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на конференции "Девелопмент новой волны 2020: классика или авангард?".

По данным Российского агентства строительного комплекса (РАСК), жилье эконом класса в 2019 году на Дальнем Востоке выросло в цене на 10%: с 61 до 67 тыс. рублей за квадратный метр.

"На Дальнем Востоке ставка 2%. Есть опасность того, что через три-четыре месяца мы увидим достаточно резкий рост стоимости на Дальнем Востоке, потому что предложение не успевает за спросом сегодня. С этим тоже нужно разбираться. Мы вместе с Министерством по развитию Дальнего Востока, с губернаторами "расшиваем" эту задачу", - сказал Стасишин.

Как пояснил замминистра в беседе с журналистами, чтобы сдержать рост цен, необходимо кратно увеличить предложение жилья на Дальнем Востоке. Кроме того, по его словам, сдерживающей мерой может стать снятие барьеров для получения разрешений на строительство.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

Сообщалось, что на 20 января 2020 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 млрд рублей. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).