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Минстрой приступил к разработке программы социальной аренды жилья

Замглавы министерства Никита Стасишин уточнил, что о деталях говорить пока преждевременно, так как необходимо все просчитать

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минстрой России начал разрабатывать программу развития социальной аренды жилья. Об этом сообщил в среду на конференции "Девелопмент новой волны 2020: классика или авангард?" замглавы министерства Никита Стасишин.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности. Социальное арендное жилье может стать одним из механизмов поддержки семей с невысоким уровнем дохода.

"Мы приступили к разработке программы. Смотрим с экспертами, обсуждаем, как это должно быть. Все будет зависеть от объема выделяемых средств. Мы прекрасно понимаем, что ни в тариф, ни в ставку по аренде прямые затраты не включить. А застройщикам нужно создать условия, которые будут для них интересны", - сказал замминистра.

Стасишин уточнил, что речь идет об отдельной программе. Однако пояснил, что о деталях говорить пока преждевременно, поскольку необходимо все просчитать.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 0,03 млн из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСтасишин, Никита Евгеньевич
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