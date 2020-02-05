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Паводок в Иркутской области

В инфраструктуру в зоне паводка в Иркутской области вложат более 40 млрд рублей

Эти средства направят за четыре года

ИРКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Государство за четыре года вложит в восстановление инфраструктуры в пострадавшей от паводка летом 2019 года Иркутской области более 40 млрд рублей. Об этом в среду сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков на совещании в Иркутске.

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"Мы имеем дело не просто с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, а с достаточно большим фактически инвестиционным проектом. Государство уже вложило более 15 млрд рублей и будет продолжать вкладывать. Только расходы, связанные с восстановлением социальной и транспортной инфраструктуры, превышают 40 млрд рублей, которые будут инвестированы государством в течение четырех лет. Это позволит не только ликвидировать последствия паводка, но и сделать шаги в развитии территории", - сказал Волков.

Он отметил, что при восстановлении инфраструктуры необходимо придерживаться комплексного подхода, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми объектами даже в самом маленьком населенном пункте.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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