В инфраструктуру в зоне паводка в Иркутской области вложат более 40 млрд рублей

ИРКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Государство за четыре года вложит в восстановление инфраструктуры в пострадавшей от паводка летом 2019 года Иркутской области более 40 млрд рублей. Об этом в среду сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков на совещании в Иркутске.

"Мы имеем дело не просто с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, а с достаточно большим фактически инвестиционным проектом. Государство уже вложило более 15 млрд рублей и будет продолжать вкладывать. Только расходы, связанные с восстановлением социальной и транспортной инфраструктуры, превышают 40 млрд рублей, которые будут инвестированы государством в течение четырех лет. Это позволит не только ликвидировать последствия паводка, но и сделать шаги в развитии территории", - сказал Волков.

Он отметил, что при восстановлении инфраструктуры необходимо придерживаться комплексного подхода, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми объектами даже в самом маленьком населенном пункте.