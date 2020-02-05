Хуснуллин заявил, что Мутко даст новый импульс для развития ДОМ.РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко создаст условия для нового этапа развития этой государственной компании. Такое мнение высказал в среду вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

Бывший вице-премьер Мутко 28 января сменил на посту гендиректора ДОМ.РФ Александра Плутника, который возглавлял компанию с апреля 2015 года (тогда - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК).

"У меня с Виталием Леонтьевичем всегда были прекрасные деловые отношения. Во-первых, мы с ним работали по Универсиаде, когда я был еще в Казани. Мы с ним работали по чемпионату мира. Очень профессионально подготовленный человек. Я считаю, что его опыт и знания безусловно дадут новый этап развития ДОМ.РФ", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также подчеркнул важность для страны деятельности ДОМ.РФ как института развития. "Я буду максимально поддерживать ДОМ.РФ, создавать все условия, чтобы он ту задачу, которую на себя взял, которую поставило правительство, выполнил", - добавил Хуснуллин.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.