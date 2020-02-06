В Ингушетии выделили 35 квартир для детей-сирот, стоявших в очереди на жилье

МАГАС, 6 февраля. /ТАСС/. Путем жеребьевки в Ингушетии распределили 35 квартир между детьми-сиротами, которые стояли в очереди на получение жилья, говорится в сообщении пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии.

"Проведена жеребьевка по распределению квартир среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего детям-сиротам было выделено 35 квартир, их получили 11 человек из Малгобека, пятеро из Малгобекского района, шесть человек из Назрановского района, восемь сирот из Назрани и Карабулака, и пятеро из Сунженского района", - говорится в сообщении.

Как сообщается, жилье сиротам выделили по месту их жительства, а въехать в новые квартиры они смогут через месяц. "При проведении жеребьевки квартир была обеспечена максимальная прозрачность - сами получатели имели возможность перемешать листочки с номерами и разложить их в произвольном порядке. Уже в течение месяца будет завершена работа по подготовке документов на жилье, и они смогут заселиться в долгожданные квартиры", - уточняет пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минобразования региона, жеребьевка проводится для честного распределения квартир. Получатели по очереди тянут перевернутый лист бумаги, на котором написан номер квартиры и этажа.

Как сообщала ранее ТАСС замминистра образования Ингушетии Пятимат Угурчиева, в 2020 году Ингушетии выделили средства из федерального бюджета для обеспечения жильем еще 35 детей-сирот. Всего же на 1 января 2020 года в списке очередников, имеющих право на получение жилья, находятся 990 детей-сирот.

В 2015 году в Ингушетии построили 18-этажный жилой дом для детей-сирот по подпрограмме "Право ребенка на семью" госпрограммы "Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 годы". Новые квартиры в жилом комплексе получили 312 жителей региона.