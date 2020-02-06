{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии выделили 35 квартир для детей-сирот, стоявших в очереди на жилье

В новые квартиры они смогут въехать уже через месяц

МАГАС, 6 февраля. /ТАСС/. Путем жеребьевки в Ингушетии распределили 35 квартир между детьми-сиротами, которые стояли в очереди на получение жилья, говорится в сообщении пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии.

"Проведена жеребьевка по распределению квартир среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего детям-сиротам было выделено 35 квартир, их получили 11 человек из Малгобека, пятеро из Малгобекского района, шесть человек из Назрановского района, восемь сирот из Назрани и Карабулака, и пятеро из Сунженского района", - говорится в сообщении.

Как сообщается, жилье сиротам выделили по месту их жительства, а въехать в новые квартиры они смогут через месяц. "При проведении жеребьевки квартир была обеспечена максимальная прозрачность - сами получатели имели возможность перемешать листочки с номерами и разложить их в произвольном порядке. Уже в течение месяца будет завершена работа по подготовке документов на жилье, и они смогут заселиться в долгожданные квартиры", - уточняет пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минобразования региона, жеребьевка проводится для честного распределения квартир. Получатели по очереди тянут перевернутый лист бумаги, на котором написан номер квартиры и этажа.

Как сообщала ранее ТАСС замминистра образования Ингушетии Пятимат Угурчиева, в 2020 году Ингушетии выделили средства из федерального бюджета для обеспечения жильем еще 35 детей-сирот. Всего же на 1 января 2020 года в списке очередников, имеющих право на получение жилья, находятся 990 детей-сирот.

В 2015 году в Ингушетии построили 18-этажный жилой дом для детей-сирот по подпрограмме "Право ребенка на семью" госпрограммы "Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 годы". Новые квартиры в жилом комплексе получили 312 жителей региона.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
"Известия": цены на жилье в России могут вырасти на четверть за два года
По данным издания, это будет связано с высокой кредитной ставкой для застройщиков и уходом мелких фирм с рынка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС