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В Приморье запустят программу строительства государственного арендного жилья в 2020 году

Первые дома по этой программе в регионе планируют сдать в эксплуатацию уже в следующем году
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Приморского края в 2020 году запустят программу строительства государственного арендного жилья. Как сообщил в интервью ТАСС губернатор Приморского края Олег Кожемяко, первые дома должны быть сданы уже в 2021 году.

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"Программу государственного арендного жилья мы запускаем здесь в этом году, и в 2021 году пойдут у нас первые сдачи. Это будет экспериментальная площадка для страны. Мы переговорили с [бывшим вице-премьером] Виталием Леонтьевичем [Мутко] (сейчас генеральный директор ДОМ.РФ). Я думаю, что после этого программа должна заработать и на всю Российскую Федерацию", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что подобная практика уже опробована на Сахалине, где Кожемяко был губернатором с 2015 до 2018 года. Как отмечает глава Приморья, сегодня в стране много людей, которые не в состоянии оформить ипотеку, даже если они нуждаются в своем жилье. Именно для них может подойти программа аренды государственного жилья или предоставления его в пользование на других условиях.

Как заявил в конце января полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев, в Приморском крае подано наибольшее количество заявок на предоставление льготных ипотечных кредитов под 2% годовых - 1768. В то же время он отметил, что есть и проблемы, в том числе связанные с ростом цены на жилье, спровоцированным повышением спроса.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичМутко, Виталий ЛеонтьевичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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