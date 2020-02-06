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Регионы ДФО окажут поддержку застройщикам, чтобы ускорить возведение нового жилья

Власти регионов помогут им с решением таких вопросов, как предоставление земельных участков, подведение инфраструктуры к жилым домам и других
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© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Площадь первичного жилья, доступного по программе льготной ипотеки на Дальнем Востоке, увеличится благодаря возведению новых комплексов; эта мера должна сдержать рост стоимости квадратного мера. Для того, чтобы ускорить начало строительства, власти регионов сейчас предлагают меры поддержки застройщикам, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Минвостокразвития России проводит работу вместе с Минстроем России, регионами Дальнего Востока, чтобы обеспечить в кратчайшие сроки начало строительства новых жилых комплексов в ДФО для обеспечения растущего спроса на жилье, возникшего в связи с программой "Дальневосточная ипотека". Власти регионов ведут переговоры с застройщиками, предлагая им поддержку с решением таких вопросов, как предоставление земельных участков, подведение инфраструктуры и иных административных вопросов", - сказали в пресс-службе.

Как отмечают в Минвостокразвития, эти меры помогут повысить интерес застройщиков к проектам. Площадь доступного по программе первичного жилья будет увеличиваться, что должно сдерживать необоснованный рост цен. По данным министерства, в 2019 году на Дальнем Востоке построено и введено в эксплуатацию 334 многоквартирных дома, сданы 21,5 тыс. квартир.

В среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что министерство не исключает возможного роста цен на жилье на Дальнем Востоке из-за популярности льготной ипотеки под 2% в условиях, когда спрос превышает предложение. По данным Российского агентства строительного комплекса (РАСК), жилье экономкласса в 2019 году в округе выросло в цене на 10%: с 61 до 67 тыс. рублей за кв. м.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. По данным на 3 февраля, за первые восемь недель реализации программы ипотеку под 2% получили 1,5 тыс. семей, заявки подали 11,6 тыс. человек. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. получить такой кредит можно будет однократно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияДальний Восток
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