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Кожемяко: удешевить жилье для льготной ипотеки в Приморье можно за счет земель Минобороны

Глава Приморского края сообщил, что с ведомством уже ведется работа по оформлению кадастровых участков земель, которые будут переданы региону под застройку

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Удешевление стоимости нового жилья, которое будет доступно для льготной ипотеки под 2% в Приморском крае, возможно за счет передачи земель под комплексную застройку от Министерства обороны РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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Как заявил в конце января полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев, в Приморском крае подано наибольшее количество заявок на предоставление льготных ипотечных кредитов под 2% годовых - 1768. В то же время он отметил, что есть и проблемы, в том числе связанные с ростом цены на жилье. На совещании во Владивостоке принято решение искать новые районы застройки во Владивостоке и подводить туда инфраструктуру за счет властей. Выделять такие участки планируется компаниям, которые возьмут на себя обязательства построить наиболее дешевое жилье.

"Единственный выход - это комплексная застройка на землях Минобороны. Минобороны нам полностью идет навстречу, и мы сейчас работаем с ними по оформлению кадастровых участков, кадастровых земель. Ставим на кадастр те участки, которые можно будет передать городу, муниципалитетам. Они предложили нам ряд объектов, в том числе и по краю", - сказал губернатор.

Он добавил, что на ближайших инвестсоветах власти также рассмотрят вопросы поддержки владельцев крупных земельных участков, которые намерены создавать свои программы строительства жилья по установленной цене. Им нужно помогать с объектами инженерной и социальной инфраструктуры.

"Такие инвесторы есть, у которых есть участки, и довольно крупные - по 200, по 300 и по 500 га, и эти участки просто стоят. В этом случае у молодежи появится возможность, например, за 70 тыс. рублей [за квадратный метр] приобрести жилье", - пояснил Кожемяко.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТрутнев, Юрий ПетровичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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