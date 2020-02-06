Более 6 тыс. дольщиков Urban Group в Подмосковье получат в 2020 году ключи от квартир

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Более 20 домов обанкротившегося застройщика Urban Group достроят в Подмосковье в 2020 году, также в ближайшее время начинается строительство обещанных социальных объектов. Это позволит восстановить права 6,5 тыс. обманутых дольщиков, сообщила в четверг журналистам министр жилищной политики региона Инна Федотова.

"На этот год запланировано решение проблем 6,5 тыс. дольщиков Urban Group. На текущий момент общее количество домов застройщика - 65, 10 уже введено в эксплуатацию, в прошлом году введено 10 домов, в этом году планируется 22 дома, и начинается уже строительство социальных объектов. Весь 2019 год был посвящен тому, чтобы все объекты были обследованы, был выполнен проект, либо заказана смета, и пройдена экспертиза. Весь процесс, связанный с подготовкой к стройке, по всем домам фактически завершается, все дома выйдут из экспертизы в апреле, к стройке уже приступаем", - сказала она.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект" и "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений было внесено около 14 тыс. квартир. Все дома будет достроены до конца 2022 года.