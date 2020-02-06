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Застройщики направили 7 млрд рублей на решение проблем дольщиков в Подмосковье в 2019 году

Это позволило восстановить права 19 тыс. граждан

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около 7 млрд рублей направили крупные частные застройщики на решение проблем обманутых дольщиков в Московской области в 2019 году. Это позволило восстановить права 19 тыс. граждан, сообщила в четверг журналистам министр жилищной политики региона Инна Федотова.

"В 2019 году помощь правительству Московской области предоставили большие группы компаний. Это группы компаний "ФСК", "Юит", "Град", "Гранель". В общей сложности для решения проблем 19 тыс. дольщиков привлечено почти 7 млрд рублей внебюджетных средств", - сказала она.

По словам Федотовой, силами застройщиков был достроен квартал "Европа" в Балашихе, где дольщики ждали ключи с 2014 года; комплекс "Новокосино-2" (корпус 13); комплекс "Гагаринский" в Жуковском, "Леоновский парк" в Балашихе; "Новый Раменский".

Как ранее сообщала Федотова, с 2013 года для восстановления прав участников долевого строительства было привлечено более 86 млрд рублей. За это время обманутые дольщики получили более 47,7 тыс. ключей от квартир. В 2020 году в Московской области планируется ввести порядка 80 многоквартирных домов, в которых выдадут ключи обманутым дольщикам. Это позволит восстановить права около 10,5 тыс. участников долевого строительства.

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