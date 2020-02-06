В АПИ рассказали, что позволит сохранить доступные цены на жилье в ДФО при ипотеке под 2%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Программа "Дальневосточная ипотека" позволит оживить конкуренцию на строительном рынке макрорегиона и увеличить объемы жилищного строительства в округе, благодаря чему цены на квартиры останутся доступными. Такое мнение выразил управляющий директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Вячеслав Борисов.

В среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что министерство не исключает возможного роста цен на жилье на Дальнем Востоке из-за популярности льготной ипотеки под 2% в условиях, когда спрос превышает предложение. По данным Российского агентства строительного комплекса (РАСК), жилье экономкласса в 2019 году на Дальнем Востоке выросло в цене на 10%: с 61 до 67 тыс. рублей за квадратный метр.

"Уровень маржинальности для застройщика в ДФО в большинстве регионов более чем приемлем и превышает показатели прибыльности большинства регионов центральной России. Оживление конкуренции на строительном рынке позволит кратно увеличить объемы ввода и обеспечить дальневосточников современным и качественным жильем по более доступным ценам", - приводятся слова Борисова в сообщении пресс-службы АПИ, опубликованном в четверг.

Как отмечают в агентстве, жилищный рынок Дальнего Востока является привлекательным для застройщиков и поможет привлечь в том числе крупных девелоперов. По словам Борисова, стимулировать строительство также призвана программа Минстроя России, которая позволяет экономить на инженерной инфраструктуре при осуществлении проектов комплексной застройки. Положительно сказываются также меры поддержки, предусмотренные в госпрограмме по развитию Дальнего Востока, а также региональные программы, позволяющие застройщикам получать земельные участки без аукциона и предусматривающие выкуп жилья для нужд регионов и муниципалитетов, считает он.