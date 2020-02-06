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Около 800 тыс. кв. м жилья в год в Подмосковье остается невостребованным

Министр жилищной политики региона Инна Федотова отметила, что в 2020 году объемы индивидуального жилищного строительства по сравнению с прошлым годом могут снизиться на 20%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Объемы ввода жилья в 2020 году могут сократиться по сравнению с прошлым годом в связи с тем, что порядка 800 тыс. кв. м площадей остаются невостребованными. Об этом сообщила в четверг журналистам министр жилищной политики региона Инна Федотова.

"Что касается ввода в 2020 году многоквартирных домов, планируем 4 млн 200 тыс. кв. м. Это меньше, чем в прошлом году, когда было 4 млн 530 тыс. Это связано с тем, что каждый год, вводя в эксплуатацию достаточно большой обьем, где-то около 800 тыс. кв. м не продаются. Потребность и ввод должны между собой коррелировать", - сказала она.

По словам Федотовой, больше всего жилья в многоквартирных домах строится в Ленинском, Красногорском и Одинцовском районах области.

Она также отметила, что в 2020 году объемы индивидуального жилищного строительства по сравнению с прошлым годом могут снизиться на 20% - до 3,2 млн кв. м. "Связано это прежде всего с тем, что продлили дачную амнистию и на сегодняшний день дома не вводятся, как они должны вводиться, а регистрируется право в упрощенном порядке", - пояснила Федотова.

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