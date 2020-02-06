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Второй в истории тур государственной кадастровой оценки недвижимости начался в Москве

Оценочные мероприятия коснутся около 7 млн объектов на территории столицы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около 7 млн объектов недвижимости проверят в Москве в рамках начавшегося второго в истории тура государственной кадастровой оценки, который продлится до ноября 2020 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Впервые кадастровая оценка московской недвижимости усилиями бюджетной организации (ранее это делали частные компании) была проведена в конце 2018 года Городским центром имущественных платежей и жилищного страхования. С 2018 года на федеральном уровне было решено, что госоценка проводится не чаще одного раза в три года и не чаще раза в два года в городах федерального значения (как Москва), но не реже одного раза в пять лет. Таким образом, власти Москвы приняли решение о проведении оценки в минимально близкий срок от прежней, первой. Это, в том числе, обусловлено тем, что активно растет число новых объектов, пояснили в комплексе экономической политики столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о проведении нового тура государственной кадастровой оценки недвижимости, который проводится с настоящего времени по ноябрь 2020 года. Оценка коснется около 7 млн объектов на территории столицы. Оценочные мероприятия будут включать в себя прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости, обработку перечня всех объектов оценки, сбор всей необходимой информации и расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости", - сказал Ефимов.

После этого будет составлен промежуточный отчет о результатах проведения кадастровой оценки, который будет доступен в открытых источниках, и владельцы недвижимости смогут ознакомиться с ним и подать свои замечания. С учетом замечаний будет подготовлен итоговый отчет, а результаты определения кадастровой стоимости вступят в силу в качестве налогооблагаемой базы после их утверждения распоряжением департамента городского имущества и внесения в единый государственный реестр недвижимости.

По словам вице-мэра, за 2019 год в рамках сбора и обработки информации при подготовке к проведению государственной кадастровой оценки было собрано порядка 474 млн характеристик о 7 млн объектов московской недвижимости. Кроме того, успешно запущены три электронных сервиса, связанные с кадастром.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал ТАСС, что специалисты помогают собственникам разобраться с вопросами по кадастровой стоимости, а также рассматривают обращения об исправлении допущенных при оценке ошибок. "В 2019 году произведен расчет кадастровой стоимости более 660 тыс. вновь образованных объектов недвижимости. На постоянной основе проводится работа с оценочным сообществом по совершенствованию нормативно-методической базы и повышению качества оценки", - добавил он.

Кадастровая оценка

В 2018 году впервые применялась методика государственной кадастровой оценки, разработанная и утвержденная Минэкономразвития РФ. Ранее для проведения работ по определению кадастровой стоимости привлекались на конкурсной основе коммерческие организации, имеющие право на заключение договора на проведение оценки, в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом особенностей, установленных 135-ФЗ. С 2017 года федеральный закон "О государственной кадастровой оценке" во всех субъектах РФ полномочия, связанные с определением кадастровой стоимости, перешли к бюджетным учреждениям.

Для сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, собственники недвижимости в Москве могут предоставить декларации о характеристиках объектов, которые принимает Городской центр имущественных платежей и жилищного страхования.

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