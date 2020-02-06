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Fitch повысило рейтинг банка ДОМ.РФ до уровня "BB+" с положительным прогнозом

Повышение рейтинга произошло благодаря досрочному завершению оздоровления банка в декабре 2019 года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг банка ДОМ.РФ с уровня с "BB" до "BB+", говорится в сообщении на сайте организации.

"Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Банк ДОМ.РФ" до "BB+" с "BB" и удалило их из "Позитивного рейтинга". Прогнозы положительные", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что повышение рейтинга произошло, в частности, благодаря досрочному завершению оздоровления банка в декабре 2019 года. Рейтинговое агентство также отметило докапитализацию банка со стороны головной организации АО "ДОМ.РФ" в размере 55 млрд рублей во втором квартале 2019 года. Поддержка была достаточной для покрытия ранее выданных проблемных кредитов, а также обеспечила банку значительный буфер для будущего роста объемов кредитования участников строительного рынка и выдачи ипотечных кредитов, подчеркивается в сообщении.

"Повышение международным агентством Fitch кредитного рейтинга банка с положительным прогнозом - это высокая оценка потенциала банка, который также несомненно усилил и приход такого руководителя, как Виталий Мутко (гендиректор ДОМ.РФ - прим. ТАСС). Это даст нам мощный стимул развития", - приводит пресс-служба банка слова председателя правления Артема Федорко.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, кредитный рейтинг "BB+" означает, что у банка наблюдается стабильно высокое качество активов при достаточной ликвидности и высокой надежности фондирования. "Кредитная организация проделала масштабную работу по финансовому оздоровлению в предыдущие годы, и переломным в этом плане стал 2018 год, когда рыночные позиции были существенно усилены", - сказал он в четверг ТАСС. Эксперт уверен, что рейтинг банка ДОМ.РФ через несколько лет может быть повышен до "BBB-" при сохранении стабильных показателей и закреплении результатов по работе с проектным финансированием наиболее долгосрочных и перспективных проектов.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. На конец 2019 года портфель ипотечных кредитов банка составил порядка 120 млрд рублей. Кредитная организация входит в тройку лидеров по объемам проектного финансирования застройщиков.

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