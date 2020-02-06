Эксперты: рост предложения сдержит увеличение цен на квартиры в новостройках

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Рост предложения на рынке жилой недвижимости, а также невысокая покупательская способность граждан сдержат необоснованное увеличение цен на квартиры в новостройках. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты рынка недвижимости.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского сообщила, что цены на жилье в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%. По мнению Лисовского, это может быть связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и требованиями к их собственному капиталу.

"Главным факторами при формировании стоимости объектов недвижимости являются покупательский спрос и покупательская способность. Резкое повышение цены недвижимости в новостройках приведет к тому, что потенциальные покупатели переориентируется на покупку более бюджетных вариантов на вторичном рынке жилья, где достаточно широкий выбор предложений, или на фоне набирающей обороты сельской ипотеки предпочтут загородную недвижимость для постоянного проживания", - сказал ТАСС директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

По словам руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, на сегодня нет объективных факторов для значительного поднятия цен на жилую недвижимость. "Цена имеет свои границы ровно настолько, насколько есть покупательская способность среди населения. Необоснованное поднятие цен не спровоцирует ажиотаж на покупку жилья, а наоборот, приостановит, потому что у людей сегодня нет таких доходов и зарплаты населения не растут настолько, чтобы значительно поднимать стоимость квартир", - считает Моор.

Он также добавил, что сейчас государство принимает меры для снижения ставки по ипотеке, чтобы повысить покупательскую способность среди населения. А критичное поднятие цен на квартиры только остановит эти процессы. С этим соглашается и управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая и отмечает, что на фоне повышения цен и падения реальных доходов населения во втором полугодии 2019 года покупательская активность уже снизилась на 9%, поэтому резкий скачок цен приведет к еще более сильному сжатию спроса.

Прогноз по росту цен

По мнению председателя совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, кажется нереалистичным повышение цен на первичном рынке жилья на 15-20%. "Если речь о росте цен до 25% за два года, то имеется в виду рост цены порядка 14% годовых. Напомню, что по итогам 2019 года средняя цена квадратного метра новостроек комфорт-класса в Москве выросла на 7%. Таким образом, чтобы среднерыночные цены отреагировали даже двукратным ростом, должны быть довольно значительные основания - это может быть и резкое сокращение экспозиции, и рост издержек застройщиков", - считает эксперт.

Генеральный директор риелторской компании "Миэль-Новостройки" Наталья Шаталина считает, что до лета 2021 года не должно быть значительных колебаний на первичном рынке жилья. Она напомнила, что после введения проектного финансирования и механизма эскроу-счетов многие ожидали сильного подорожания квартир в новостройках, но его не произошло в том объеме, о котором говорили. По прогнозу Литинецкой, в 2020 году жилье в новостройках подорожает не более, чем на 5-7%. При этом в 2021 году ожидается аналогичная динамика роста цен, добавила она.

Вопрос ценообразования на ближайший год будет зависеть от разных локальных рынков, потому что рынок Москвы, Петербурга или, например, Краснодара сильно отличаются от общего рынка России, говорит руководитель отделения "Управление недвижимостью" факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Кирилл Сиволапов. При этом собеседник агентства также не прогнозирует значительного роста цен на недвижимость за исключением, возможно, проектов элитного жилья или бизнес-класса на локальных рынках.