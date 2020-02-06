Минстрой разработает индекс технического состояния инфраструктуры ЖКХ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Минстрой России планирует разработать индекс технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров на совещании по вопросам обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли ЖКХ в четверг.

"Мы разработаем индекс технического состояния для объектов ЖКХ по аналогии с уже существующим подобным индексом в сфере электроэнергетики. Это предложение мы озвучивали на всероссийском совещании по подготовке к отопительному периоду осенью прошлого года и сейчас активно работаем над этой идеей. Концепцию поддержали и активно подключились к работе коллеги из "Деловой России". Такой индекс нужен для принятия взвешенных и эффективных технологических и инвестиционных решений", - сказал Егоров.

Как отметил начальник отдела государственного регулирования тарифов в сфере ЖКХ Минэкономразвития Павел Горкин, сейчас уровень износа инфраструктуры в тепло- и водоснабжении очень высокий, при этом, по его словам, 44-45% сетей в РФ полностью изношены. "Сохранение износа в том виде, который есть, приводит к постоянному росту давления на текущие издержки, прежде всего по части ремонта. Нужны показатели, которые пробуждали бы регион и бизнес обновлять эту инфраструктуру", - сказал он на совещании, пояснив, что ответственными за обновление должны быть главы регионов.

По словам директора по развитию "Татэнерго" Руслана Адамокова, для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ необходимы три условия: неизменность правил, благоприятная среда, разумная норма прибыли. "Как только это будет сделано, бизнес сам все решит и создаст", - отметил он.

Среди других предложений, прозвучавших на совещании, - введение льгот по налогам для ресурсоснабжающих организаций (от Марий Эл), допуск частной собственности на сети и пересмотр подхода к применению предельных индексов платы граждан (от Тюменской области и других субъектов), создание единого федерального реестра инвесторов, проектов (от Московской области).

Как пояснил Егоров, Минстрой аккумулирует наиболее рациональные предложения для последующего обсуждения и внедрения. "Перед нами поставлена задача вице-премьером - создать предложения по повышению инвестиционного климата в сфере ЖКХ. У нас запланирована серия совещаний на эту тему с представителями ресурсоснабжающих организаций, банков, общественных организаций и пр. Исходя из них будем выходить с предложениями в правительство. Мы в этом году встретились в первый раз. Надеюсь, таких встреч будет много. Необходимо настроить диалог власти и бизнеса", - подчеркнул замминистра.