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Московские девелоперы продают новостройки почти на 60% дороже себестоимости

Стоимость строительства многоквартирных домов массового спроса с базовой отделкой в Москве составляет 97,15 тыс. рублей за кв. м, а средняя цена продажи достигает 153,6 тыс. рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра в московских новостройках на 58% выше себестоимости строительства, следует из справки Союза инженеров-сметчиков на февраль.

Согласно отчету, полная стоимость строительства многоквартирных жилых домов массового спроса с простой базовой отделкой в Москве составляет 97,15 тыс. рублей за кв. м. При этом средняя цена продажи достигает 153,6 тыс. рублей. В Подмосковье при себестоимости строительства в 76 тыс. рублей и цене продажи в 88,3 тыс. рублей маржа застройки составляет 16%.

Застройщики в Петербурге продают квартиры в новостройках за 119,3 тыс. рублей, что почти на 33% выше себестоимости строительства (почти 90 тыс. рублей). Однако в Ленинградской области себестоимость больше рыночной цены новостроек. В этом регионе 1 кв. м в среднем стоит 49,8 тыс. рублей, тогда как застройщик тратит на строительство 53,1 тыс. рублей.

В Краснодарском крае, который занимает третье место в России по объему ввода жилья, маржа девелоперов достигает почти 11% при себестоимости в 47,5 тыс. рублей и цене продажи в 52,7 тыс. рублей за кв. м.

В среднем по России себестоимость строительства составляет 50,3 тыс. рублей, а цена продажи - 54,2 тыс. рублей.

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Россия
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