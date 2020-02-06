Московские девелоперы продают новостройки почти на 60% дороже себестоимости

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра в московских новостройках на 58% выше себестоимости строительства, следует из справки Союза инженеров-сметчиков на февраль.

Согласно отчету, полная стоимость строительства многоквартирных жилых домов массового спроса с простой базовой отделкой в Москве составляет 97,15 тыс. рублей за кв. м. При этом средняя цена продажи достигает 153,6 тыс. рублей. В Подмосковье при себестоимости строительства в 76 тыс. рублей и цене продажи в 88,3 тыс. рублей маржа застройки составляет 16%.

Застройщики в Петербурге продают квартиры в новостройках за 119,3 тыс. рублей, что почти на 33% выше себестоимости строительства (почти 90 тыс. рублей). Однако в Ленинградской области себестоимость больше рыночной цены новостроек. В этом регионе 1 кв. м в среднем стоит 49,8 тыс. рублей, тогда как застройщик тратит на строительство 53,1 тыс. рублей.

В Краснодарском крае, который занимает третье место в России по объему ввода жилья, маржа девелоперов достигает почти 11% при себестоимости в 47,5 тыс. рублей и цене продажи в 52,7 тыс. рублей за кв. м.

В среднем по России себестоимость строительства составляет 50,3 тыс. рублей, а цена продажи - 54,2 тыс. рублей.