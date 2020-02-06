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В Карачаево-Черкесии за 2019 год введено более 200 тыс. кв. метров жилья

В 66 домах провели капремонт

ЧЕРКЕССК, 6 февраля. /ТАСС/. Объемы ввода жилья в Карачаево-Черкесии за 2019 год составили более 200 тыс. кв. метров, рассказали журналистам в четверг в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР.

"За 2019 год в республике введено 130 тыс. кв. метров индивидуального жилья, 83 тыс. кв. метров многоквартирного жилья. 16 человек переселено из ветхого и аварийного многоквартирного дома в Усть-Джегутинском городском поселении, в 66 домах проведен капремонт", - сообщили в министерстве.

Ранее министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко отметил, что в республике по проекту "Жилье и городская среда" до 2024 года необходимо довести объемы ввода жилья до 306 тыс. кв. метров в год. В Карачаево-Черкесии в 2017-2018 гг. введено 376 тыс. кв. метров жилья.

По его словам, на ситуацию по строительству жилья в регионе положительно влияет сокращение процедуры выдачи разрешения на строительство - с 240 до 150 дней. Средняя рыночная стоимость жилья в регионе - 39,7 тыс. рублей за квадратный метр. В третьем квартале 2020 года, как отмечают в министерстве, планируется снизить эту цифру до 36,8 тыс. рублей. В настоящее время на территории республики ведется строительство 39 многоквартирных домов общей площадью более 300 тыс. кв. метров.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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