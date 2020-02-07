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В Южно-Сахалинске будут переселять жильцов обновляющихся микрорайонов поэтапно

К 2025 году в городе планируется построить более 1 млн кв. м жилья, первым обновят жилфонд микрорайонов №4, 7 и 8
Южно-Сахалинск Юрий Смитюк/ТАСС
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Южно-Сахалинск
© Юрий Смитюк/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска намерены при обновлении жилфонда трех микрорайонов города переселять людей поэтапно - по мере ввода в эксплуатацию новых домов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС мэр областной столицы Сергей Надсадин.

Южно-Сахалинск станет вторым городом в России после Москвы, где проведут масштабное обновление. Помогут в этом специалисты, имеющие уникальный опыт московской реновации. По заявлению областных и городских властей, к 2025 году в Южно-Сахалинске планируется построить более 1 млн кв. м жилья, новые скверы, прогулочные зоны и парки. Первым полностью будет обновлен жилфонд микрорайонов №4, 7 и 8. Сейчас все три микрорайона заселены, их жильцы выражали беспокойство по поводу того, как в таком случае будет осуществляться застройка.

"Вопрос с переселением домов будет решаться в максимально комфортном для жителей режиме. В этих микрорайонах (4-м, 7-м и 8-м) начнем строить дома, в них будем переселять людей из соседних домов, сносить старые дома и на этом месте возводить очередные новостройки, переселяя жителей других соседних домов", - сообщил собеседник агентства и добавил, что полученный при реновации опыт будет в дальнейшем распространен на все районы Южно-Сахалинска, требующие обновления.

В конце декабря Сергей Надсадин рассказал ТАСС о том, что власти Южно-Сахалинска будут привлекать к разработке концепций обновления жилого фонда города пять консорциумов международных и российских компаний. Архитекторы предложат пять вариантов обустройства каждого микрорайона, затем вместе с населением из них будет выбрана и утверждена одна концепция. Обсуждение с жителями пройдет на встречах, а также с помощью онлайн-опросов на различных информационных платформах. До конца 2020 года на основе проекта-победителя разработают проект планировки и межевания территории, с 2021 года начнется поэтапное обновление города. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко настоял на том, чтобы дома в микрорайонах были средней этажности (от четырех до девяти) с максимальным расширением общественных зон. По мнению главы региона, это необходимо, чтобы новая застройка была комфортной и не загораживала вид на горы. Вся работа по обновлению жилого фонда на островах проводится по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Впервые в России программа реновации была утверждена в Москве 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую вошло почти 70% пятиэтажных хрущевок в городе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Микрорайоны

Четвертый, седьмой и восьмой жилые микрорайоны Южно-Сахалинска расположены в восточной части города у подножия горы Большевик, где находится туристический горнолыжный комплекс "Горный воздух". В настоящее время микрорайоны состоят из четырехэтажных и пятиэтажных домов и являются сейсмически небезопасными.

Всего в микрорайонах проживают свыше 14 тыс. человек в более чем 100 домах. Общая численность населения Южно-Сахалинска - 206 тыс. человек. Благодаря перестройке планируется увеличить жилищный фонд в полтора раза, а также создать максимально привлекательную туристическую инфраструктуру. В настоящее время только на территории четвертого микрорайона есть современный жилой комплекс переменной этажности (9-16 этажей), сданный в эксплуатацию в 2018 году.

Развитие микрорайонов и создание второго "городского центра" связано с развитием горнолыжного курорта Сахалинской области "Горный воздух", общая протяженность трасс которого до 2024 года увеличится до 80 км.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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