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Спрос россиян на экстерриториальную регистрацию недвижимости вырос вдвое за два года

В 2019 году количество поданных заявлений составило 414 тыс.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество поданных заявлений на оформление недвижимости по экстерриториальному принципу за два года выросло более чем в два раза и по итогам 2019 года составило 414 тыс., сообщила в пятницу пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Оформление недвижимости экстерриториально выросло более чем в два раза - с 182 тыс. заявлений до 414 тыс. за 2019 год", - говорится в сообщении.

Возможность оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу, то есть обращаться в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта, появилась у жителей России в 2017 году с вступлением в силу закона "О государственной регистрации недвижимости".

По данным пресс-службы, в первый год действия экстерриториального принципа в России было подано около 182 тыс. таких заявлений, в 2018 году - 330 тыс.

В 2019 году от жителей Москвы поступило более 56 тыс. заявлений, половина из которых - в отношении недвижимости Подмосковья. Жители Московской области в прошлом году подали 66,2 тыс. экстерриториальных заявлений, причем 15,5 тыс. из них - для оформления недвижимости Москвы. От жителей Петербурга за год поступило более 11 тыс. заявлений, а жителями Ленинградской области было подано 1688 экстерриториальных заявлений.

Оформление недвижимости по экстерриториальному принципу проводится в те же сроки, что и обычно: пять рабочих дней для кадастрового учета, семь для регистрации права собственности и десять дней для одновременной процедуры. Как правило, экстерриториальный принцип подачи заявлений касается покупки недвижимости на вторичном рынке, а также перехода права, например, в связи с наследованием.

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