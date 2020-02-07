Данные о частных домах включат в единую систему жилищного строительства

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Данные о строительстве частных домов будут включены в единую информационную систему жилищного строительства, сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на всероссийском селекторном совещании.

"Будет подключена информация о строительстве жилищно-строительных кооперативов и индивидуальном жилищном строительстве. В единую информационную систему жилищного строительства погружаются данные после публикации проектных деклараций. В этом году мы предлагаем погрузить туда и данные сразу после получения разрешения на строительство, чтобы видеть полный объем, в том числе индивидуального жилищного строительства", - сказал Стасишин.

Единая информационная система жилищного строительства (портал наш.дом.рф) создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ. Все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать в системе все документы по строительству. Обновление данных в системе происходит ежедневно.

Основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - обеспечение ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшения жилищных условий 5 млн семей ежегодно.