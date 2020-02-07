Правительство подготовит правила списания старых бюджетных долгостроев к началу марта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовит инструкции по списанию старых бюджетных долгостроев к началу марта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на Всероссийском селекторном совещании.

"По всему долгострою надо принять документы по их списанию, потому что (то, что) 20-30 лет назад построено, держать (эти бюджетные объекты) на балансе смысла нет. С Росимуществом я этот вопрос уже обсудил и председателю правительства доложил. В ближайший месяц постараемся эту инструкцию или положение по этому вопросу - (списанию старых бюджетных долгостроев) - выпустить", - отметил он.

По словам Хуснуллина, нужно выявить, какие незавершенные бюджетные объекты можно дофинансировать и достроить, а какие необходимо списать и выставить на продажу.

"Где площадки есть со старыми незавершенными (объектами) под жилищное строительство, у нас есть комиссия по эффективному использованию земельных участков. Вносите (предложения), мы примем решение. Есть регионы, кому эти площадки нужны, мы (земельные участки) передадим, стройте на них", - предложил Хуснуллин.

О бюджетных долгостроях

Счетная палата ранее провела анализ завершения бюджетных строек в регионах России. По ее данным, сейчас в стадии строительства находятся 71,3 тыс. объектов, среди них 3,3 тыс. относятся к долгостроям, 5,7 тыс. - к брошенным объектам.

Контрольное ведомство также отмечало, что среди объектов незавершенного строительства, которые финансируются из бюджетов разного уровня, наблюдается много школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц и других социальных объектов, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов.