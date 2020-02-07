{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство подготовит правила списания старых бюджетных долгостроев к началу марта

По данным Счетной палаты, в стадии строительства находятся 71,3 тыс. объектов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовит инструкции по списанию старых бюджетных долгостроев к началу марта, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на Всероссийском селекторном совещании.

"По всему долгострою надо принять документы по их списанию, потому что (то, что) 20-30 лет назад построено, держать (эти бюджетные объекты) на балансе смысла нет. С Росимуществом я этот вопрос уже обсудил и председателю правительства доложил. В ближайший месяц постараемся эту инструкцию или положение по этому вопросу - (списанию старых бюджетных долгостроев) - выпустить", - отметил он.

По словам Хуснуллина, нужно выявить, какие незавершенные бюджетные объекты можно дофинансировать и достроить, а какие необходимо списать и выставить на продажу.

"Где площадки есть со старыми незавершенными (объектами) под жилищное строительство, у нас есть комиссия по эффективному использованию земельных участков. Вносите (предложения), мы примем решение. Есть регионы, кому эти площадки нужны, мы (земельные участки) передадим, стройте на них", - предложил Хуснуллин.

О бюджетных долгостроях

Счетная палата ранее провела анализ завершения бюджетных строек в регионах России. По ее данным, сейчас в стадии строительства находятся 71,3 тыс. объектов, среди них 3,3 тыс. относятся к долгостроям, 5,7 тыс. - к брошенным объектам.

Контрольное ведомство также отмечало, что среди объектов незавершенного строительства, которые финансируются из бюджетов разного уровня, наблюдается много школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц и других социальных объектов, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Данные о частных домах включат в единую систему жилищного строительства
В Минстрое отмечают, что это позволит видеть полный объем в сфере строительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС