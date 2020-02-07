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Хуснуллин считает, что у банков есть резервы для снижения ставок по ипотеке

Вице-премьер подчеркнул, что реальные ставки в банках выше 9%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ипотечную ставку необходимо снижать, и у банков есть для этого необходимые резервы, заявил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на всероссийском селекторном совещании.

"Ставить себе задачу 9% - это преступление перед людьми. Давайте принимать решение. У банков резервы есть, надо снижать реальную ставку", - сказал он.

Ранее Банк России сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в России на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 процентных пункта - до 9% годовых.

Вице-премьер подчеркнул, что реальные ставки в банках выше 9%. Он добавил, что задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" не удастся достичь без снижения ипотечных ставок.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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