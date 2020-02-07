Хуснуллин предложил увеличить господдержку жилищной программы "Стимул"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил увеличить поддержку программы стимулирования строительства жилья за счет финансирования из бюджета части затрат застройщиков на инфраструктуру (программа "Стимул").

"Будем просить дополнительные деньги. Пока это самая эффективная программа", - сказал он в пятницу на всероссийском селекторном совещании, добавив, что уже выделенных дополнительно 10 млрд рублей на эту программу недостаточно.

Ранее Минстрой сообщал, что государственная поддержка строительства инфраструктуры по программе "Стимул" позволила ввести в эксплуатацию более 7 млн кв. метров жилья в 2019 году. Всего по этой госпрограмме в 2019 году велось строительство 229 объектов в 52 регионах.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру. В 2019 году из федерального бюджета на строительство объектов по программе "Стимул" было выделено 22,5 млрд рублей. В 2020 году запланировано строительство порядка 215 объектов.