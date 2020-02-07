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Хуснуллин призвал регионы помочь в создании транспортной инфраструктуры

По словам вице-премьера, задержка при строительстве дорог мешает освоению заложенных в нацпроекты средств

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти регионов России должны содействовать реализации плана развития магистральной транспортной инфраструктуры, так как в той или иной степени его проекты касаются всех субъектов. Об этом сообщил на совещании с регионами вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Есть проекты, которые прямо влияют на благосостояние и оценку работы властей и населения, есть [те], которые косвенно. Я хочу про комплексный план развития магистральной инфраструктуры сказать: у нас огромные мегапроекты, которые мы должны в ближайшее время запустить. Поэтому я прошу все регионы оказывать максимальное содействие по созданию транспортной инфраструктуры. Коллеги, не стойте в стороне", - сказал он.

Хуснуллин попросил включиться в эту работу руководителей регионов, оказать содействие Минтрансу. "Я прошу оказать максимальное содействие Минтрансу в решении этих проблем, особенно связанных с граддокументацией, с изъятием, если это необходимо, с переносом сетей, потому что мы начинаем проектировать дороги, а потом их строить не можем годами. Оказывается, что там то суды, то сети невынесенные, а потом деньги в нацпроекте остаются неосвоенными из года в год", - добавил вице-премьер.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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