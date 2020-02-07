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В Крыму начали внедрение системы строительного надзора

До конца апреля в республике сформируют единый реестр строительных объектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Систему строительного надзора начали внедрять в Крыму, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов по итогам круглого стола по реформированию строительной отрасли Крыма.

На прошедшем в Симферополе круглом столе власти Крыма обсудили с застройщиками нововведения, связанные с внесением изменений в закон о регулировании градостроительной деятельности Республики Крым. Государственный строительный надзор в республике до 2020 года не осуществлялся. В конце 2019 года в регионе по требованию Минстроя РФ были приняты поправки, которые привели республиканское законодательство в соответствие с федеральным.

"С 2020 года на всех объектах, расположенных на территории Республики Крым, на которых ведется то или иное строительство, за исключением объектов ИЖС, будет вестись региональный строительный надзор. Это в определенной мере добавит хлопот нашим заказчикам и застройщикам. Хлопоты временные. В последующем это приведет к созданию системного контроля за законными, либо выявлением незаконных объектов самовольного строительства", - сказал Кабанов.

Он пояснил, что до конца апреля в Крыму сформируют единый реестр строительных объектов, по которым застройщики будут обязаны предоставить документацию в региональный Госстройнадзор. "Исчерпывающий перечень документов у порядочного застройщика должен быть, если он даже строил при Украине. Чтобы наш Госстройнадзор четко знал, что в этом месте строятся объекты в 2-3 этажа, а не в 9-12, как это у нас обычно бывает. Мы упорядочим ту непонятную хаотичную застройку по украинским непонятным документам, выданным в украинский либо не украинский период, мы знаем, что такие прецеденты есть - продавались разрешения на строительство на территории уже российского Крыма", - пояснил Кабанов.

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