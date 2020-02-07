Объем ввода жилья в Ростовской области в 2019 году вырос на 13%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Более 2,6 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Ростовской области в 2019 году, это на 13% больше, чем годом ранее. Регион по показателям занял шестое место среди субъектов России, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальном портале правительства Ростовской области.

"В 2019 году на Дону введено в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м жилья. Это шестое место по объемам строительства среди субъектов Российской Федерации и второе в Южном федеральном округе. В общероссийском рейтинге донской регион опередили Москва, Московская область, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан", - говорится в сообщении. В управлении информполитики правительства Ростовской области пояснили ТАСС, что в 2018 году ввели в эксплуатацию 2,3 млн кв. м жилья.

По данным пресс-службы, большая часть многоквартирных домов построена в Ростове-на-Дону - это около 1,2 млн кв. м жилья, только в декабре здесь ввели в эксплуатацию 12 многоэтажных домов общей площадью боле 150 тыс. кв. м. "Большая часть от общего объема введенных жилых домов - 1,3 млн кв. м - приходится на индивидуальное строительство. Предприятиями и организациями построено чуть меньше - 1,2 млн кв. м, или 47,6 % от итогового объема жилых домов", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка.

По его словам, таких результатов удалось достигнуть благодаря высокому потенциалу строительной отрасли региона. Вовк добавил, что предприятия стройиндустрии обеспечивают регион практически всеми необходимыми материалами и конструкциями.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Перед Ростовской областью стоит задача - увеличить объемы жилищного строительства к концу 2024 года до 3,5 млн кв. м жилья в год.