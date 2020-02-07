Башкирия намерена решать проблему обманутых дольщиков при содействии ДОМ.РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Башкирии просят Минстрой России оказать поддержку во взаимодействии с банком ДОМ.РФ для решения проблемы обманутых дольщиков, которых в республике насчитывается почти 8 тыс. Об этом в пятницу на совещании по реализации нацпроектов с вице-премьером Маратом Хуснуллиным сообщил глава региона Радий Хабиров.

"В Республике Башкортостан мы имеем довольно серьезное наследие с обманутыми дольщиками. Это почти 8 тыс., мы решаем в рамках наших возможностей - весь декабрь, ноябрь мы работали, чтобы наладить взаимодействие с ДОМ.РФ. Мы хотели бы просить более энергичного взаимодействия с этой структурой, которая для нас очень важна", - сообщил Хабиров.

В августе 2019 года глава Башкирии сообщил о создании фонда, который будет достраивать дома обанкротившихся застройщиков за счет бюджета. Предполагалось, что фонд будет пополняться бюджетными деньгами, однако речи о конкретной сумме не было.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. На конец 2019 года портфель ипотечных кредитов банка составил порядка 120 млрд рублей. Кредитная организация входит в тройку лидеров по объемам проектного финансирования застройщиков.