ВТБ намерен на следующей неделе снизить ставки по ипотеке

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ на следующей неделе планирует понизить ставки по ипотеке. Такое решение принято после снижения Банком России ключевой ставки до 6%, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на зампредседателя ВТБ Анатолия Печатникова.

"Мы прогнозировали подобное решение ЦБ РФ. В этих условиях банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам. ВТБ традиционно выступает драйвером всего рынка: уже на следующей неделе мы планируем очередное снижение ставок по ипотеке", - сказал Печатников.

Он добавил, что этот год будет "годом рефинансирования", поскольку у россиян появляются экономические стимулы для улучшения условий по ранее взятым кредитам.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании снизил ключевую ставку шестой раз подряд - на 0,25% пункта, до 6% годовых, и допустил возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.