Хуснуллин поручил изучить риск появления новых обманутых дольщиков

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ДОМ.РФ подсчитать количество застройщиков, которые не смогли получить ни банковского финансирования, ни права привлекать средства на строительство по старым правилам.

Ряд компаний, чьи проекты долевого строительства были в начальной стадии, не получили в банках проектное финансирование, а достраивать дома с прямым привлечением средств дольщиков им не позволяет требование закона о тридцатипроцентной строительной готовности для продаж по старой схеме без счетов эскроу.

"Я дал поручение ДОМ.РФ посчитать, сколько конкретно домов, проектов и человек, видимо, уже не получат проектное финансирование в банке. Поняв эту проблему, будем выносить предложения на уровень правительства, как эту проблему решать. То есть мы смотрим на два-три шага вперед и пытаемся просчитать масштаб бедствия и дополнительные риски, которые у нас есть по этому вопросу", - сказал Хуснуллин журналистам.

На всероссийском селекторном совещании он сообщил, что с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко они обсудили вопрос обманутых дольщиков и подготовили предложения. "Денег, которые сейчас у нас есть по этой программе (решение проблемы обманутых дольщиков - прим. ТАСС), явно не хватает. По мере перехода на новую схему [финансирования жилищного строительства] у нас количество дольщиков добавится", - заявил вице-премьер.

По данным Единого реестра проблемных объектов, в России насчитывается 2975 долгостроев. С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

При этом компании, строящие значительную часть жилья, сохранили право завершить начатое строительство по старым правилам привлечения средств дольщиков, поскольку проекты соответствуют правительственным критериям строительной готовности и объема уже привлеченных средств дольщиков. Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".