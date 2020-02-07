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ЦБ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставок расширяет возможности и граждан, и бизнеса

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ипотечные ставки достигли исторического минимума - 9%, при этом ЦБ РФ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Безусловно, снижение нашей ставки и прежде всего снижение инфляции повлияют на снижение ставок кредитования, и мы этот эффект видим. Ставки потребительского кредитования также снижаются, ставки по ипотеке достигли исторического минимума - 9%, на наш взгляд, это еще не предел и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок", - сказала она.

Глава ЦБ добавила, что снижение ставок расширяет возможности и граждан, и бизнеса.

"Конечно, само по себе снижение ставок делает их более доступными для кредитования инвестиций. Низкая инфляция удлиняет горизонт планирования и приводит к удлинению кредита - это то, что нужно для инвестиций. Мы исходим из того, что инвестиции в 2020 году ускорятся", - отметила она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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