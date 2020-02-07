Глава Ленобласти предложил финансировать создание инфраструктуры к жилым домам до трех лет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил финансировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры возле вводимых в эксплуатацию домов в течение двух-трех лет.

"По условиям федеральной программы финансирование строительства сопутствующей инфраструктуры осуществляется... в один и тот же год с вводом жилья в эксплуатацию. Однако для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию строительство инженерной инфраструктуры должно идти опережающими темпами <...> Наши предложения - рассмотреть в рамках федеральной программы возможность предоставления средств на инженерную и социальную инфраструктуру на двух-трехлетний период", - сказал он на совещании по реализации нацпроектов с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Дрозденко также предложил вывести застройщиков, которые строят новые дома для расселения собственников аварийного жилья, из-под действия правил о счетах эскроу. "Либо ввести поправку в 214-ФЗ ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"), чтобы мы работали без эскроу-счетов, а работали на основании контрактов с муниципальными органами власти [при расселении ветхого жилья]", - добавил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.