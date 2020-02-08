Жители Ставрополья начали выбор объектов для благоустройства в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти муниципалитетов Ставрополья организовали сотни точек для голосования по выбору объектов благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды". Очное голосование проходит в крае только один день, в городе Ставрополе в субботу открылись больше ста пунктов, сообщил глава города Андрей Джатдоев.

"По всему городу проходит голосование за объекты благоустройства 2021 года по федеральной программе "Комфортная городская среда". В Ставрополе [открыто] 109 пунктов для голосования. Что радует: несмотря на снег, жителей приходит очень много", - написал на своей странице в Instagram глава муниципалитета.

Голосование началось и в 22 муниципалитетах Ставрополья. В моногороде Невинномысске в субботу открыли шесть пунктов приема бюллетеней, также организованы показы спектаклей, спортивные соревнования. Впервые в городе прошел чемпионат профессионального мастерства среди работников лесных хозяйств и организаций ЖКХ - на специальной площадке мастера распиливали деревья, срезали сучья, показывали мастерство владения специальным инструментом.

Проекты благоустройства выбирают и в каждом из четырех городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. В Пятигорске анкетирование организовано на 14 площадках, в Ессентуках - на десяти площадках, в Железноводске - в 13 пунктах. В Кисловодске открылись пять площадок, участником голосования стал и глава города Александр Курбатов.

"Уже можно сообщить, потому что голосование идет, лично я отдал свой голос за скейтпарк, очень хочу, чтобы у нас как можно больше мест было для активной молодежи. Если горожане поддержат этот проект, мы без промедления за него возьмемся и сделаем один из лучших скейтпарков в стране", - сообщил на своей странице в Instagram Курбатов.

По данным краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта, голосование проходит в 19 городах и трех сельских населенных пунктах края, жители выбирают лучшие из 55 проектов. Очное голосование организовано на Ставрополье только в течение одного дня, после стартует онлайн-голосование на официальных сайтах муниципалитетов и в аккаунтах городов и сел в социальных сетях. Оно продлится до 24 февраля.