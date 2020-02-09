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На референдуме в Швейцарии отклонили инициативу о доступном жилье

Она предусматривала сохранение в собственности государства 10% новых квартир и защиту арендаторов от безудержного роста арендной платы в условиях жилищного дефицита

ЖЕНЕВА, 9 февраля. /ТАСС/. Швейцарцы на состоявшемся в воскресенье референдуме высказались против жилищной реформы, предусматривающей повышение доступности аренды квартир для людей со скромным достатком. Они отклонили законодательную инициативу "Больше доступного жилья", предусматривающую сохранение в собственности государства 10% новых квартир и защиту арендаторов от безудержного роста арендной платы в условиях жилищного дефицита.

Как сообщила вещательная компания RTS, освещавшая онлайн ход подсчета голосов, "эта инициатива не прошла, ее отвергли 57% граждан". "Тем не менее, "за" высказались жители четырех кантонов - Женевы, Во, Невшателя и Юры, а также полукантона Базель-город. В частности, в Женеве, где кризис жилья является особенно ярко выраженным, инициативу поддержали более 60% избирателей, указала телекомпания.

За повышение роли государства в регулировании жилищного сектора ратовали левые партии, а также ассоциация квартиросъемщиков. Как заявила, комментируя итоги референдума, председатель Партии "зеленых" Регула Ритц: "Сегодня мы проиграли, но мы продолжим бороться за интересы людей". Противниками введения квоты в 10% выступали ассоциация владельцев жилья, а также правительство и большинство членов парламента. Они считают, что квотирование может привести к замораживанию инвестиций в строительство и чрезмерной бюрократизации жилищного сектора.

На референдум в воскресенье был вынесен также вопрос о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Соответствующий законопроект поддержали, как сообщает RTS, "немного менее двух третей швейцарцев - 63%". Это означает, что отныне в Швейцарии действует уголовное преследование за гомофобию. Положение о запрете дискриминации по сексуальной ориентации отражено в законодательстве, которое предусматривает также наказание за ограничение прав граждан по расовому, этническому и религиозному признаку. Новая норма, предусматривающая нарушителям наказание до трех лет тюрьмы или штраф, будет применяться в общественных местах, включая рестораны, гостиницы, общественный транспорт и бассейны.

Выступавшая инициатором референдума и потерпевшая на нем поражение правоконсервативная партия Федеральный демократический союз заявила, что продолжит борьбу против заключения браков между лицами одинакового пола и усыновления такими парами детей. "Мы продолжим представлять христианские ценности", - отметил председатель этой партии Ханск Мозер. В то же время, большая часть политических сил Швейцарии, в частности, левых, приветствовали итоги референдума.

В ряде кантонов в воскресенье прошли местные референдумы. В Женеве было отклонено предложение об отмене налога на собак, в Невшателе не прошла инициатива о предоставлении права голосовать на местных выборах с 16 лет.

Теги
Швейцария
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